Şartlar oluştu, ısrar edeceğiz

Bozdağ, FETÖ ile mücadelenin aralıksız ve etkin bir şekilde devam ettiğini belirtti. Mücadelenin bundan sonra da artarak aynı etkinlikte aralıksız süreceğine işaret eden Bozdağ, her türlü fitneyi, ihaneti ve suçu işleyenlere karşı mücadele etmenin devletin ve milletin hakkını, hukukunu korumak olduğunu dile getirdi. Adalet Bakanı görevini üstlendiği daha önceki dönemlerde, bu konuda iki defa ABD
'li mevkidaşıyla görüştüğünü anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:
Türkiye
, bu konuyu sürekli gündemde tuttu ve ısrarlı bir şekilde iadesini talep ediyor. İadeyle ilgili ABD ve Türkiye arasındaki Adli Yardımlaşma Anlaşması'nın şartları tamamen oluşmuş durumdadır.
ABD, Fetullahçı Terör Örgütü
'nü himaye ediyor. Çok açık bir şekilde biz bunu görüyoruz.
Onların bize ileri sürdükleri şartlara baktığımızda adeta vermeyeceklerini ifade eden bir yaklaşım görüyoruz.
Türkiye olarak biz Fetullahçı Terör Örgütü'nün kurucusu, yöneticisi, teröristbaşı Fetullah Gülen
'i ısrarlı bir şekilde istemeye devam edeceğiz çünkü bu Türkiye'nin hakkıdır.