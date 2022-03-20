Sincik ilçe koordinasyon toplantısı yapıldı

Düzenlenen toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz, ilçe yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.

Sincik Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleşen ve ilçenin enerji, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve çevre ve şehircilik gibi birçok konuların konuşulduğu toplantıda hizmetlerin koordineli olarak yürütülmesi için alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar "ilçelerimizde düzenlediğimiz koordinasyon toplantıları ile sorunları yerinde tespit ederek, yerinde çözülecek olanları hemen koordine edip çözüm yolunda gayret sarf ediyoruz. Bu toplantılar sayesinde verimli sonuçlar elde etme imkanı buluyoruz. Bugün ise Sincik İlçe Koordinasyon toplantımızı icra ettik. Toplantımızda ilçe yöneticilerimizden, STK'lardan ve vatandaşlarımızdan aldığımız öneri ve tavsiyeleri önceliğine göre değerlendirerek çözümü üzerine istişarelerde bulunduk. Toplantımızın ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise konuşmasında Hizmet ve eser siyaseti ile gittiğiniz her yerde, baktığınız her tarafta Ak Parti hükumetinin mührü olduğunu ifade ederek "Sincik İlçe Koordinasyon Toplantısı'nı icra ediyoruz. İlçemizin ihtiyaçları ve gerekenleri yerinde ele alıyor ve çözümü için istişare ediyoruz. Herşey Adıyaman'ımız için diyerek tevazu, samimiyet ve gayret ile hem Ankara'da hem de Adıyaman çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün bu toplantıda ilçemizin sorunlarını belirleyip notlarımızı alıyor ve en ivedi şekilde çözülmesi için gayret sarf ediyoruz. Sincik ilçemiz bizim için çok özel bir konuma sahip. Daha önce gündemimize aldığımız doğalgazın getirilmesi noktasında ciddi bir mesafe aldık. Dağıtım firması AK Mercan gerekli görüşmeleri yaptık. İnşallah en kısa süre içerisinde doğalgazı Sincikli hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız" dedi.

Toplantı sonrası İl Prokolü ve heyet, ilçe merkezinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.