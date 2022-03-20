Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Koronavirüste son durum! Vaka tablosunda büyük düşüş
Giriş Tarihi: 20.3.2022 19:48 Son Güncelleme: 20.3.2022 20:02

Son dakika: Koronavirüste son durum! Vaka tablosunda büyük düşüş

Son dakika: Koronavirüste son durum! Vaka tablosunda büyük düşüş

Son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanlığı 20 Mart 2022 koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Vaka ve vefat sayılarında büyük düşüş gözlendi. Son 24 saatte vaka sayısı 14.263 olarak gerçekleşti. Vefat sayısı ise 85 olarak belirlendi.

Son dakika Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 263 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 446 bin 575 doza yükseldi.

EN FAZLA İKİ DOZ AŞI YAPTIRAN İLLER

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika: Koronavirüste son durum! Vaka tablosunda büyük düşüş
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