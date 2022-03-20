Yayalara çarpan sürücü darp edildi

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz öğrenilemeyen Mehmet P. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yayalara çarptı. Meydana gelen kazada Adnan S. (16) ile Ragıp S. (23) yaralandı. Kazanın ardından yaşanan tartışmada otomobil sürücüsü Mehmet P. vatandaşlar tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp edilen sürücü ile kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.