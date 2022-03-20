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Giriş Tarihi: 20.3.2022 21:15

Yayalara çarpan sürücü darp edildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yayalara çarpan sürücü darp edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesinde bir genç, seyir halindeyken yayalara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada genç sürücü darp edildi.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz öğrenilemeyen Mehmet P. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yayalara çarptı. Meydana gelen kazada Adnan S. (16) ile Ragıp S. (23) yaralandı. Kazanın ardından yaşanan tartışmada otomobil sürücüsü Mehmet P. vatandaşlar tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp edilen sürücü ile kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yayalara çarpan sürücü darp edildi
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