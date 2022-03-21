Bakan Nebati, AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı

Bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Viranşehir ziyaretlerinin ardından AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı.

Bakan Nureddin Nebati'ye AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Milletvekilleri, Halil Özcan Ahmet Akay Halil özşavlı Mehmet Ali çevheri zemzem gülender Açanal Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vildan Polat ilçe belediyeleri, çevre ilçe Ak Parti İl başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.