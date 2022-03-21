Bakan Nebati: "Şanlıurfa’da elektrik sorununu çözeceğiz"

Konuşmasında enflasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Nebati, "Petrol fiyatları yükseliyor. Dünya bir enflasyon kıskacında. Biz hep beraber her şeyin üstesinden geliyoruz. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeye izin vermeyiz. Fırsatçılık yapıp, fiyatları diledikleri gibi oynatıp, yüksek kar elde etmeyi düşünüyorlarsa başka enflasyon stilleriyle üstlerine gideceğiz" dedi. Bakan Nebati, Urfalılara tarım, turizm ve sağlık alanında müjdeler verdi. Elektrik ve tarımda sulama konusuna da değinen Nebati, şunları söyledi: "Elektrik tamam inşallah. Sulamayı hızlı bir şekilde çözüyoruz. KDV istisnası, yatırım yarı tahsisi, vergi indirimi, stopajlar devam ediyor ve Urfa büyümeye, inşallah yoluna çıkan bütün engelleri yıkarak devam ediyor. Şehir hastanesinin yüzde 9'u tamamlanmış, seneye inşallah seçimlere gelmeden şehir hastanemizi açmış olacağız ve bin 700 yataklı bir hastane olarak Türkiye ve Urfa'ya önemli bir katkı sağlamış olacak. Salgın geçti, maske takmıyoruz ama bu şehir ne üretiyor, Türkovac aşısını Şanlıurfa üretiyor. Diğer aşılarla Türkiye'nin önde giden şehirlerinden birisi olacak.Şanlıurfa'da yeni Göbeklitepe'ler ortaya çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Nebati, "İnşallah Güneydoğu turizmin merkezi olacak, kültür merkezi olacak" dedi.

"ELEKTRİK SORUNUNU 1-2 YIL İÇİNDE ÇÖZECEĞİZ"

Tarım konusunda 830 bin hektarın sulamasını 2 yılda tamamlayacaklarını ifade eden Bakan Nebati, "Bugün 90 milyar liralık projeleri açıklayacağız" ifadesini kullandı. Bakan Nebati, "Sadece Şanlıurfa'da bin megavatlık bir güneş enerjisi sistemi kurduğumuzda elektrik sorununu 1 ya da 2 yıl içinde çözmüş olacağız. Sadece elektriği üretmeyeceksiniz, bir de satacaksınız. Çiftçiler artık öğrenecek. Sadece buğday satıp para kazanmak yok. Artakalan elektriği de satacağız. Bundan sonra biz tahsilâtçı olacağız inşallah. Hazine destekli sıfır faizli kredi üst limitini yükselttik. Geleneksel hayvansal üretim ve geleneksel bitkisel üretim konularında sıfır faizli kredilerin üst limitini 2 katına çıkarttık. Bütün kredi konularında üst limitleri arttırarak üreticilerin finansman ihtiyacını karşılıyoruz." dedi.