Başkan Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel’i vefat yıl dönümünde andı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gönül gözüyle baktığı dünyamızı eserleriyle, dizeleriyle, nefesiyle aydınlatan halk ozanımız, büyük usta Aşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, paylaşımında Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne de yer verdi.
Gönül gözüyle baktığı dünyamızı eserleriyle, dizeleriyle, nefesiyle aydınlatan halk ozanımız, büyük usta Âşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/zoyU5FEfQ2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 21, 2022