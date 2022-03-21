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Giriş Tarihi: 21.3.2022 19:31

Başkan Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı

Başkan Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel’i vefat yıl dönümünde andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 49. yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gönül gözüyle baktığı dünyamızı eserleriyle, dizeleriyle, nefesiyle aydınlatan halk ozanımız, büyük usta Aşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, paylaşımında Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne de yer verdi.

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Başkan Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı
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