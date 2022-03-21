Son dakika: AK Partili eski vekillerle buluşma! Başkan Erdoğan: 2023 Haziranı’nda seçim zaferini birlikte kutlayacağız

AK Parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak için davet beklemez. Sadece partimizin değil ülkemizin de en kıymetli birikimi buradadır.

Türkiye'yi darbecilerin pençesinden beraber kurtardık.

Bölgemizin yeniden şekillendirmeye çalıştığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya bir kez daha davet ediyoruz. Ülkemizi büyüterek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlamak için yeniden, daha kararlı bir şekilde mücadele bayrağını yükseltelim diyorum. Kendi içimizde dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe üstesinden gelemeyeceimiz hiçbir mesele, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur.