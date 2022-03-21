Buca Metrosu ihalesine ikinci dava

İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5. aşamasını oluşturan Üçyol İstasyonu- Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet verecek Buca Metrosu'nun yapım ihalesi Aralık ayında tamamlandı. Ancak ihaleye en düşük 2. teklifi veren firmanın ardından en düşük 3. teklifi veren firma da dava açtı.

İki aşamadan oluşan ihalenin birinci bölümüne 13 firma katılmış, ikinci aşamada ise yeterli kriterleri taşıyan 8 firmadan mali teklifler istenmişti. Yapılan değerlendirme sonucu ihalede en düşük teklif 3 milyar 392 milyon 495 bin 64 lira ile Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş ile Yapı Merkezi iş ortaklığından gelse de ihale komisyonu 3 milyar 921 milyon 408 bin TL teklif veren Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş'de karar kılmıştı. En düşük teklifle Gülermak arasında 529 milyon lira fark olması tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Nurol Yapı Merkezi iş ortaklığının ihalenin iptali için açtığı davayla ilgili İzmir 4. İdare Mahkemesi konsorsiyumun başvurusunu haklı bularak ihaleyi kazanan Gülermak A.Ş'yi devre dışı bırakmıştı.

İKİNCİ DAVA AÇILDI

Mahkeme kararının yankıları sürerken, Nurol – Yapı Merkezi iş ortaklığından sonra ihalede en düşük telifi veren Jv Of Dillingham Construction – Özaltın İnşaat ortak konsorsiyumunun da ihalenin iptali için İzmir 6. İdare Mahkemesi'ne dava açtığı ortaya çıktı.

23 SAYFALIK DİLEKÇE

Firmanın 23 sayfalık dilekçesinde özetle; ihaleye en düşük teklif sunan iki firmanın aşırı derecede düşük teklif verdiği, bunun dengesiz olduğu bu yüzden de ihalenin iptal edilmesi gerektiği vurgulandı. Jv Of Dillingham Construction – Özaltın İnşaat ortaklığı, ihaleye 4 milyar 357 milyon 481 TL teklif vermişti.

Buca Metrosu'nun temeli 14 Şubat Sevgililer Gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı görkemli bir törenle atıldı.

Skandal ihaleye iptal kararı