CHP’li belediye kendi açtığı ihaleyi kendi iptal etti: Arsa satışında skandal

İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan zeytinlik alana yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde inşa edilen havuzlu süper lüks villalara CHP'li belediyenin projeye uygun diyerek oturma ruhsatı vermesinin yankıları sürerken bu sefer de açık artırma ile satışı yapılan arsaların Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda iptal edildiği öğrenildi.

İNTERNETTEN CANLI YAYINLANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Alman Koyunda mülkiyeti belediyeye ait 8 arsayı, encümen aracılığı ile satışa çıkaran Karaburun Belediyesi, açık artırma usulü ile gerçekleşen ihalede İskele Mahallesi 94 ve 128 adadaki toplam 8 arsayı, metrekaresi 2 bin liradan satışa çıkarmış, 5 ila 6 bin lira arasında değişen oranlarda satmıştı.

4 PARSELİN SATIŞINI İPTAL ETTİ

128 adadaki 4 arsanın satışını onaylayan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, muhammen bedelleri belediyenin teknik personeli tarafından yapılan araştırma ile belirlenmiş 94 adadaki 4 arsanın satışına onay vermedi. Kamu yararını gerekçe gösterip arsaların rayiç bedelin altında satıldığını ileri sürdü.



Rayiç bedel için emsal gösterilen ev

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Son anda verilen iptal kararı, elindeki çeşitli mevduatlarını bozdurarak ihaleye giren ve kıran kırana geçen açık artırma sonucu arsaları satın almaya hak kazanan vatandaşlarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Son yaşanan olaydan sonra Karaburun Belediyesi'ne güvenlerinin kalmadığını belirten vatandaşlar, satışı iptal edilen 4 arsanın belediye tarafından birilerine peşkeş çekileceğini öne sürdü.



İhaleyi kazanan Ramazan Şahin

İhaleye giren ve iptal edilen arsayı satın almaya hak kazananlardan emekli astsubay başçavuş Ramazan Şahin; "1 milyon 250 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan arsayı yüzde 47 artırarak 1 milyon 850 bine satın aldım. İhalede en fazla parayı veren ikinci kişiyim. 3 Kasım tarihinde kati teminat olarak istenen 74 bin lirayla birlikte toplamda belediyeye 111 bin lira teminat yatırdım. Bir üstte satışı onaylanan parsellerdeki inşaat oranı 100 metrekarede 65 metrekareyken açık artırma ile satın aldığım parselde 100 metrekarelik bir arsaya 50 metrekare inşaat yapma hakkı söz konusu. Normal koşullarda yukarıda satışı onaylanan arsaların hem inşaat yapma hakkı daha fazla hem de önünün kapanma ihtimali söz konusu değil. Dolayısı ile aşağıdakilere göre o arsalar daha değerli. Durum böyleyken belediye satışı onaylanan arsalara 20 metre mesafede eski bir evi emsal gösterip arsaların rayiç bedelinin altında satıldığını iddia ediyor." şeklinde konuştu.

İnternette satışa çıkarılar bir evin değerine bakılarak emsal belirlenmesinin yanlış olduğunu söyleyen Şahin; "Üstelik o evin bizim satın aldığımız arsalara mesafesi 80 metre civarında. Madem belediye kamu kararı diyor o zaman niye inşaat yapma hakkı daha fazla olan değerli arsaların satışını değil de bizimkileri iptal ediyor? Bir türlü anlam veremiyorum. Büyük haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Ben bu ihaleye katılabilmek için dövizimi bozdurdum. Çocuklarımın birikimlerini de üzerine ekleyip parayı denkleştirdim. Açıkçası büyük hayal kırıklığına uğradım. Satışı onaylanan arsaların iki tanesini Mordoğan'da başkanın yakını olduğu söylenen bir emlakçı satın aldı. Adam kısa süre önce metrekaresini 4 bin liraya satın aldığı arsaları 7 bin liradan satışa çıkardı. Bu arsaların İzmirli kadın bir siyasetçinin yakınlarına verileceği yönünde duyumlar alıyoruz. Satışı iptal edilen 4 arsanın kamu yararı bahane edilerek birilerine peşkeş çekileceğini düşünüyorum. Bu olaydan sonra belediyeye olan güvenim tamamen kayboldu." dedi.

ADA BÜTÜNLÜĞÜ BOZULACAKMIŞ

Belediyenin iptal kararını yargıya taşıdığını belirten Şahin; "Belediyenin avukatı mahkemeye verdiği savunmada 'Her ne kadar yüzde 47 artışla satın alınmışsa da ada bütünlüğünü bozulmaması adına kamu yararı düşünülerek iptal edilmiştir' diyor. Belediye zaten burayı satışa çıkararak ada bütünlüğünün bozulmasını göze alıyor. Belediye yaptığı savunma ile kendi kendisi ile çelişiyor. Hakkımı sonuna kadar arayacağım." ifadelerini kullandı.



İhaleyi kazanan Rafi Baysal

İhaleye girerek arsa satın almaya hak kazanan ancak iptal nedeniyle mağdır olan Rafi Baysal, "Alman Koyunda arsa alıp ev yapmak gibi bir hayalimiz vardı. Annem bu hayali gerçekleştirelim, kesin teminatı yatırırken zorlanmayalım diye evini sattı" dedi.

Açık artırmaya girerek aldıkları arsanın satışının iptalil büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Baysal; "Böyle olacağını bilseydik evimizi satmaz, ihaleye girmezdik. Eski hayatımıza devam ederdik. En büyük hatamız belediyeye güvenmek oldu. İptal kararının altında şaibeli bir durum olduğuna inanıyoruz. İnşaat yapma hakkı daha fazla olan üst arsalar onaylanırken aşağıda bizim aldığımız parsellerin satışının iptal edilmesi düşündürücü. Ciddi çelişki söz konusu. Yaşananlara aklımız bir türlü ermiyor. Aldığımız duyumlara göre bizim açık artırma ile satın aldığımız arsalar için birilerine söz verilmiş. Fakat her ne olduysa o kişiler ihale günü değil de bir sonraki gün Karaburun'a gelmiş. Durum böyle olunca da satış ihalesi iptal edilmiş. Söylentiler bu yönde. Olay yargıya intikal etti. Umarın hukuk aracılığı ile gasp edildiğini düşündüğümüz hakkımızı geri kazanırız. Eğer mahkeme aleyhimize sonuçlanırsa bu işin peşini kesinlikle bırakmayıp takipçisi olacağım. Belediyenin açacağı yeni ihaleye de sırf neler döndüğünü merak ettiğim için tekrar gireceğim. Ben Karaburun'da oturuyorum. Yaşananlardan dolayı ben ve ailem büyük üzüntü yaşadık. Karaburun doğa harikası bir yer. Fakat bu zihniyetler sayesinde maalesef çürütülüyor. Olan halka oluyor. Halk mağdur edilirken Karaburun'un kaymağını birkaç emlakçı yiyor. Bize bunu yaşatanlar seçimde bizden kesinlikle oy alamayacaklar." açıklamasında bulundu.