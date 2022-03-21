Diyarbakır Nevruzu’nda 298 kişi gözaltına alındı: Atılan taşlar sonucu 15 polis yaralandı

HDP'nin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda bu yıl düzenlediği 21 Mart Nevruz kutlamalarında 7 bin polis ile çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Alana farklı noktalarda kurulan arama noktalarında gruplar alındı.

Kutlamalar başladıktan bir süre sonra alana girmek isteyen ancak arama noktasından geçmek istemeyen kalabalık bir grup polisin engeli ile karşılaştı. Polisin arama noktasına yönlendirdiği kalabalık içerisinde yer alan gruplar, PKK lehine sloganlar atarak, polise attı. Polise mukavemette bulunan, yasadışı örgüt simgeleri taşıyan ve polise taş atan toplam 298 şüpheli göz altına alındı. 15 polis ise, hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınanların ifade işlemleri Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.