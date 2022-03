Down sendromlular unutulmadı

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle Down Sendromu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Kaymakam Çakır; "Down Sendromlu bireylerimizin ihtiyacı olan tek şey toplumun duyarlılığıdır. Günümüzde Down Sendromlu bireylerimizin ve ailelerinin geleceğe umutla, güvenle bakabilmelerini ve Down Sendromlu bireylerin sosyal yaşama etkin katılımlarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Biz farklılıklarımızla birlikte bir arada mutluyuz, sevgi doluyuz" dedi.