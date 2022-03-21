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Giriş Tarihi: 21.3.2022 17:44

Down sendromlular unutulmadı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Down sendromlular unutulmadı

Mardin’in Derik ilçe Kaymakamı/Belediye Başkan Vekili Evren Çakır 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle down sendromluları evinde ziyaret etti.

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle Down Sendromu ile ilgili toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Kaymakam Çakır; "Down Sendromlu bireylerimizin ihtiyacı olan tek şey toplumun duyarlılığıdır. Günümüzde Down Sendromlu bireylerimizin ve ailelerinin geleceğe umutla, güvenle bakabilmelerini ve Down Sendromlu bireylerin sosyal yaşama etkin katılımlarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Biz farklılıklarımızla birlikte bir arada mutluyuz, sevgi doluyuz" dedi.

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Down sendromlular unutulmadı
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