Emekli amiraller hakim karşısında! Darbe imalı bildiriye imza atan amiraller savunma yaptı

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve bazı milletvekilleriyle Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan katıldı. Duruşmanın başında söz alan sanık avukatlarından Ümit Kocasakal, Montrö'ye sahip çıkan vatanseverlere bir yurttaş olarak sahip çıkmak için salonda bulunduğunu söyledi. Sanıklarla ilgili toplanacak bir delil bulunmadığını belirtip, beraat isteyen Kocasakal, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun, unsurları oluşmadığı anlaşılan suçtan ötürü sanık beyanları alınmadan beraat kararı verilmesini hukuki bulduğunu aktardı.



(Ahmet Şenol)

Savunma yapan sanık Abdullah Akgül, söz konusu Whatsapp grubunda bir duyuru hazırlanacağını öğrendiğini, duyuruya imza attığını fakat içeriğe ilişkin bir katkısının olmadığını ifade etti.



(Atilla Kezek)

DARBE İMASINI İNKAR ETTİ

Sanık koramiral Abdullah Can Erenoğlu ise, Türkiye'nin anavatan ve mavi vatandaki hak ve çıkarlarını korumak maksadıyla devletin verdiği görevleri 40 yıl boyunca mutlak sadakatle yerine getirdiğini aktardı. Bir ülkeye yapılabilecek en büyük ihanetin darbe olduğuna ve millet iradesinin üstünlüğüne inandığını aktaran Erenoğlu, emekli amirallerin duyurusunun yurttaşlık görevi ve sorumluluk duygusuyla hazırlandığını ve kamuoyuna yönelik bir düşünce açıklaması olduğunu dile getirdi. Erenoğlu, duyuruda darbeye ilişkin en ufak bir ifade bulunmadığını savundu.

'İYİ NİYETLE YAZILDI'

Bildirinin iyi niyetle yapıldığını dile getiren emekli Tuğamiral Ahmet Şenol, söz konusu açıklamanın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasının önüne geçmek amacıyla hazırlandığını söyledi. Muvazzaf TSK mensuplarını hükümete karşı illegal biçimde harekete geçirme suçlamasının kendileri açısından hiçbir karşılığının bulunmadığını öne dürdü. Emekli koramiral Atilla Kezek ise, "Gözaltına alındık, kelepçe takıldı. Bu yazıda kimseyi incitecek bir söz yoktur. Biz Montrö'nün önemini vurguladık" dedi. Açıklamayı suç unsuru taşımadığı için imzaladığını belirten emekli tümamiral Emin Samir Örgüç, duyurunun yayınlanma zamanında herhangi bir özel amaç güdülmediğini kaydetti. Mahkeme duruşmayı, yarın devam etmek üzere erteledi.

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