Fransa’dan Karaman’a dönüş yaptı süt üretim çiftliği kurdu

YILLAR önce Fransa
'ya yerleşen 3 çocuk annesi Derya Çorman
(39), eşinden boşandıktan sonra memleketi Karaman
'a döndü. Elinde kalan birikimiyle süt üretim çiftliği kuran Çorman, kısa sürede havan sayısını 25'e yükseltti. Süt üretim çiftliği kurma planının yıllardır hayalinde olduğunu belirten Derya Çorman "Fransa'da zaten hayvancılık üzerine olan bir işletmede çalışıyorum. Burada elde ettiğim bilgi birikimi köyümde kurduğum süt üretim çiftliğinde de uyguluyorum. Şu an tesisimi büyütmek için Fransa'da araştırma yapıyorum. Hedefim Fransa'daki teknik yöntemleri Karaman'da uygulayarak çiftliği 300 büyükbaş hayvanın olacağı dev bir üretim tesisi haline getirmek.Yakın zamanda Türkiye
'ye dönüp kendi işimin başında olacağım" dedi.