“Kandırıldın yavrum, dön gel”

DİYARBAKIR
'DA evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 930 günü geride bıraktı. Bugüne kadar 35 ailenin evladına kavuştuğu eylem soğuk havaya rağmen devam ediyor. Samsun
19 Mayıs Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisiyken, 2017'de yaz tatili için gittiği İzmir
'de, PKK tarafından kaçırılan Zafer için Samsun'dan gelerek, evlat nöbetini sürdüren Sabire Aydın
, oğlunu almadan eylemi bırakmayacağını söyledi. Aydın, "Kandırıldın, biliyorum yavrum. Ne olursun dön, gel" diyerek oğluna çağrıda bulundu. DHA