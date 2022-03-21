Muğlalı ünlü iş adamı infaz koruma memurlarının imamı çıktı

Muğla'da faaliyet gösteren Koçar Mermer Sanayi şirketinin sahibi Muhammed Talha Koçar ve ağabeyi Muammer Koçar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianameyle birlikte Muhammed Talha Koçar'ın Muğla'da faaliyet gösteren infaz koruma memurlarını örgüt evinde toplayarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyup örgütsel sohbet düzenlediği ortaya çıkarıldı.





GÜLEN TALİMAT VERDİ İŞADAMI PARA YATIRDI



Hakkında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Muhammet Talha Koçar'ın örgüt elebaşı Gülen'in talimatı üzerine 12 Eylül 2014'te Bank Asya'da hesap açtırdığı, hesaba birden fazla kez para yatırma işlemi gerçekleştirdiği saptandı.



MASAK RAPORU DOSYADA



Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından Koçar Mermer Sanayi şirketine ilişkin 25 Haziran 2018 tarihli bir inceleme raporu da dava dosyasında yer aldı. Raporda, iki kardeşin de çocuklarının örgüte müzahir eğitim kurumlarına gönderdiği, Muhammed Talha Koçar'ın kullandığı cep telefonuna ilişkin yapılan HTS analizinde örgüt soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılmış birden fazla kişiyle irtibatının bulunduğu saptandı.



FETÖ'YLE İLİŞKİLİ DERNEĞİN KURUCU ÜYELİĞİNİ YAPMIŞ



Muhammed Talha Koçar'ın FETÖ ile iltisaklı Muğla Sanayici ve İş Adamları Derneği'ne kurucu üyelik ile Muğla Kültür ve Dayanışma Derneği'ne üyelik kaydının bulunduğu da dava dosyasında kendisine yer buldu.



İNFAZ KORUMA MEMURLARINA ÖRGÜT TOPLANTISI



Muhammed Talha Koçar hakkında birden çok kişinin ifadesi de dava dosyasında yer aldı. Gökhan Ercan verdiği ifadede, " Beni Talha Koçar isimli kişinin evine çağırdılar. Bu evde dini sohbetlerimiz oldu. Sohbetlere ben gittiğimde infaz koruma memuru olan Emre Güler de vardı. Talha Koçar beni birkaç kez aradı. Bu şahısların hepsi aradıklarında çok fazla ısrarcı oluyorlardı. Ben gelemiyorum dedikçe defalarca arıyorlardı" diye konuştu.



"BENDEN KURBAN VE HİMMET İSTEDİ"



Bir diğer isim olan Emre Güler ise ifadesinde, " Serdar isimli arkadaşımla yaptığımız birkaç görüşmede kendisi Muğla'da mermercilik yapan Talha Koçar'ın da örgüte yakın olduğunu, dini konularda bizlere yardımcı olabileceğini, onunla da dini sohbet yapabileceğini söyleyip birkaç kez sohbet yapması için beni Talha'ya yönlendirmişti. Evi lüks bir evdi. Bu olay 17-25 Aralık sonrasındaki zaman diliminde gerçekleşmiştir. Fetullah Gülen'in vaazları dinleniyordu. Talha Koçar benden kurban ve himmet gibi adlarla para istedi" dedi.



KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN FETÖ İMAMI AFRİKA'DA ÇIKTI



Davanın geçtiğimiz aylardaki duruşmasında, mahkeme heyeti FETÖ'nün Muğla İl İmamı olan ve kırmızı bültenle aranan Salih Demirayak'ın 'tanık' sıfatıyla dinlenebilmesi için adresinin araştırılması amacıyla emniyete bildirimde bulundu. Davanın geçtiğimiz günlerde yapılan 10'uncu duruşmasında söz konusu taleple ilgili cevabi emniyetten yazı mahkemeye ulaştı. Yazıda, kırmızı bültenle aranan Salih Demirayak'ın 2015'ten itibaren Afrika kıtasında olduğu ancak Afrika'nın hangi ülkesinde olduğunun bilinmediği vurgulandı.