Şanlıurfa’ya 8 proje müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı DSİ ve TOKİ işbirliğiyle Şanlıurfa'da 8 projenin yapılacağını ifade etti. Bakan, projenin bitmesiyle 79 bin hektar alanın sulanacağını kaydetti.

Bakan Nebati açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Güneş enerji sistemini hızla hayata geçirilecek. Enerji sistemin kurulmasıyla çiftçi kendi enerjisini üretip satabilecek. Damlama sistemine girin destek veriyoruz, hibe veriyoruz, faizsiz kredi veriyoruz vahşi sulamadan vazgeçin damlama sulamaya geçin elektrikten, sudan üretiminde verimliliği artırın. Elektriği bedava etmekle olmuyor çözümle geleceksin. Dünya rakamla işte rakamlar bunlar. İş elektriğe gelince makina devreye girer yok ben bedava enerji vereceğim ile olmuyor. Elektriği bedava yapacağını git hakim olduğu belediyelerde yapın neden gelip Şanlıurfa'da elektriği bedava yapacağını söylüyorsun.

Çiftçinin gözü aklıdır bende size söylüyorum 4 yılda yatırdığınız parayı geri alacaksınız. Yeni düzenleme ile tarımsal sulama amacıyla tarım arazilerinin yüzde 1'ine kadar GES kurulabilecek. Ayrıca güneş enerji santralleriyle tarımsal sulama amaçlı lisanssız üretim yapan bireylere (çiftçilere) de mahsuplaşma ve ihtiyaç fazlası elektriği satış imkanı getirmektedir. Bütün imkânsızları çiftçilerimiz, sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri yararlanabilecektir. Çiftçilerimize kullandırılan hazine faiz destekli kredilerde kredi üst limitleri artırılacaktır. Kredi faizinin tamamı hazinece karşılanan Kredilerin üst limitini iki katına kadar yükseltiyoruz. Buna ek olarak bütün kredi konularında da üst limitleri artırıyoruz" dedi.