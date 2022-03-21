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Giriş Tarihi: 21.3.2022 20:05

Şanlıurfa’ya 8 proje müjdesi!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’ya 8 proje müjdesi!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da İş Dünyası GES ve Sulama Kanalları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa il başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Geniştilmiş İl Danışma Meclis toplantısının ardından özel mekanda gerçekleşen Şanlıurfa iş dünyası buluşmasına katıldı. Toplantıya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, çevre illerin AK Parti İl Başkanları, ilçe başkanları parti üyeleri, bölge iş dünyasının önemli iş adamları, STK'lar ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı DSİ ve TOKİ işbirliğiyle Şanlıurfa'da 8 projenin yapılacağını ifade etti. Bakan, projenin bitmesiyle 79 bin hektar alanın sulanacağını kaydetti.

Bakan Nebati açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Güneş enerji sistemini hızla hayata geçirilecek. Enerji sistemin kurulmasıyla çiftçi kendi enerjisini üretip satabilecek. Damlama sistemine girin destek veriyoruz, hibe veriyoruz, faizsiz kredi veriyoruz vahşi sulamadan vazgeçin damlama sulamaya geçin elektrikten, sudan üretiminde verimliliği artırın. Elektriği bedava etmekle olmuyor çözümle geleceksin. Dünya rakamla işte rakamlar bunlar. İş elektriğe gelince makina devreye girer yok ben bedava enerji vereceğim ile olmuyor. Elektriği bedava yapacağını git hakim olduğu belediyelerde yapın neden gelip Şanlıurfa'da elektriği bedava yapacağını söylüyorsun.

Çiftçinin gözü aklıdır bende size söylüyorum 4 yılda yatırdığınız parayı geri alacaksınız. Yeni düzenleme ile tarımsal sulama amacıyla tarım arazilerinin yüzde 1'ine kadar GES kurulabilecek. Ayrıca güneş enerji santralleriyle tarımsal sulama amaçlı lisanssız üretim yapan bireylere (çiftçilere) de mahsuplaşma ve ihtiyaç fazlası elektriği satış imkanı getirmektedir. Bütün imkânsızları çiftçilerimiz, sulama kooperatifleri ve sulama birlikleri yararlanabilecektir. Çiftçilerimize kullandırılan hazine faiz destekli kredilerde kredi üst limitleri artırılacaktır. Kredi faizinin tamamı hazinece karşılanan Kredilerin üst limitini iki katına kadar yükseltiyoruz. Buna ek olarak bütün kredi konularında da üst limitleri artırıyoruz" dedi.

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Şanlıurfa’ya 8 proje müjdesi!
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