Başkan Erdoğan’dan Metaverse Forumu’nda Silikon Vadisi çıkışı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO'daki Metaverse Forumu'na katıldı. Erdoğan, partisinin düzenlediği organizasyonda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Metaverse Forumu'nda Silikon Vadisi açıklaması | Video

"KENDİ YOLUMUZU ÇİZMEMİZ GEREKİYOR"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru dolu dizgin gidiyor.

Asıl hedefimiz üretimi kendi kültürümüzün, değerlerimizin üzerinde inşa etmektir.

Kartel haline gelen sosyal medya platformları bu alanda kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğini gösteriyor.

"DİJİTAL HUKUK DÜZENİ KURULMALI"

Ülkelerin tamamının uzlaşmasıyla kabuk edilip arkasında durulacak bir dijital hukuk düzeni kurulmalı.

20 yıllık dönemde sadece yol, köprü, santral inşa etmekle kalmadık. Yatırımlarla en büyük atılımı gerçekleştirdiğimiz alanların başında bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasını da sağladık. Artık uzaydaki yerini daha güçlü şekilde almak için kendi uydusunu yapan, yazılımlarını hazırlayan, balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var.

"DİJİTAL KÜLTÜR KONUSUNDA DAHA ÇOK ODAKLANMALIYIZ"

Metaverse ve benzeri mecralar, belki torunlarımızı aşıp da onların çocujlarının hayat biçimlerinin ayrılmaz parçası olacaklar.

5G, 6G gibi yeni altyapı teknolojilerinin hızla inşa edilmesi gerekiyor.

Teknoloji temelli girişim yapan her evladımızı pek çok destekle cesaretlendiriyoruz. Dünyanın yeni düzeninde kendi kulvarlarını açmak için yola çıkan gençlerimize omuz veriyoruz.

Tüm kurumlarımıza önemli görevler düşüyor. Dijital kültür konusunda daha çok odaklanmalıyız.

"SİHA, İHA VE AKINCI'NIZ YOKSA HER AN KÖLE OLMA RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA KALIRSINIZ"

Ülkemizin potansiyeli kendi silikon vadisini oluşturabilecek düzeydedir. Çalışmalara kaynak ayıracak girişimcilere ihtiyaç var.

Ukrayna'daki savaş bize şunu gösterdi ki; kendi ayaklarınız üzerinde duramıyorsanız felaketin eşiğindesiniz. Kendi İHA, SİHA veya Akıncı'nızı yapamıyorsanız her an köle olma riski ile karşı karşıyasınız.