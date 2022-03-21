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Giriş Tarihi: 21.3.2022 20:02 Son Güncelleme: 21.3.2022 20:19

Son dakika haberleri: 21 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Son dakika haberleri: 21 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı 21 Mart koronavirüs verilerini açıkladı. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 537 oldu.

18 YAŞ ÜSTÜ İKİNCİ DOZ AŞILAMA ORANI

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,28 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,05 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 503 bin 50 doza yükseldi.

EN AZ İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLARIN ORANI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika haberleri: 21 Mart koronavirüs verileri açıklandı
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