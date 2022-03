Türk firmalardan yerli Switch hamlesi: ABD ve Çin’e rakip olacak

Son dönemde yaşanan siber saldırılar ve veri hırsızlıkları, yerli Switch'leri milli güvenliğin en önemli unsurlarından biri haline getiriyor. Bilgisayar, yazıcı, kamera vb. ağ cihazlarının ve diğer ağların birbirine bağlanmasını sağlayan Switch'ler veri güvenliğinin temel taşlarından biri. Dünyada Switch alanında çalışmalar yapan birçok şirket bulunuyor, bunlar arasında da en çok ön plana çıkan ülkeler ABD ve Çin. Milli güvenlik açısından Switch'lerin Türkiye'de yerli ve milli olarak geliştirilmesi büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'de bu alanda çalışmalar yapan en önemli firma PNetworks ile L&N Bilgisayar, iş birliği protokolü imzaladı. "Türkiye'nin verisi Türkiye'nin Switch'ine emanet" sloganı ile tanıtımı yapılan ve Türkiye'de geliştirilen ilk yerli ve özgün Switch olma özelliğini taşıyan Switch'ler, Türkiye'nin verisinin güvenliğinin sağlanmasında kritik rol üstlenecek. PNetworks tarafından Teknopark İstanbul'da geliştirilen yerli switch'ler (ağ anahtarlama cihazı), küresel pazarda da ABD'li ve Çinli şirketlerle mücadele edecek.



Düzenlenen lansmanla iş birlikleri duyuran PNetworks Genel Müdürü Ömer Ragıp Özkan, switch'lerin Türkiye'nin haberleşme altyapısının en kıymetli ürünleri arasında olduğunu söyledi. Özkan, "Switch'lerin, ülkemizin veri güvenliğinin temel taşlarından biri olduğunu düşünüyoruz. PNetworks olarak bu alanda yaptığımız çalışmaların ise tam bağımsız savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesi için vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Bu bilinç ve farkındalıkla ürünlerimizin çeşitliliğini her geçen gün geliştiriyor ve güncelliyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli Switch'i olma özelliğine sahip Switch'lerimiz, haberleşmenin gerektiği her alanda güvenli hizmetin adresi olmuş durumda" diye konuştu.



Bilgisayar, yazıcı, kamera ve benzeri ağ cihazlarının ve diğer ağların birbirine bağlanmasını sağlayan Switch'ler, cihazlar ve ağlar arasında hızlı, güvenli ve kaliteli bir şekilde iletişim gerçekleştirilmesini, ağların yönetilebilmesini sağlayarak izlenebilirliğini artırıyor. Stratejik ağ ekipmanları olarak tanımlanan Switch'ler, telekomünikasyon altyapıları, veri merkezleri, iş yeri ve konutlar gibi haberleşmenin gerektiği her alanda kullanılabiliyor.

Pnetworks'ün Switch'leri, endüstriyel fansız tasarım, -40/+70 derece sıcaklık aralığında çalışabilme, 100 Uplink seçenekleri, her porttan PoE+ desteği, Layer 2 anahtarlama protokolleri, IEEE 1588v2 PTP ve Sync-E desteği, Layer 3 statik yönlendirme ve güç yedekliliği opsiyonları gibi teknik özellikler sunuyor.