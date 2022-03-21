YÖK Başkanı’ndan ’Ukrayna’dan dönen öğrenciler Boğaziçi’nde okuyacak’ yalanına tepki: Spekülasyonlara inanmayın...

YÖK Başkanı Özvar gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında Ukrayna'da okuyan ve savaş yüzünden mağdur olan Türk öğrencilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere hangi şekilde başvurabileceklerine dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydeden Özvar, yatay geçişlere dair şu ayrıntıları verdi:
"Herhangi bir maddeyi uygulamamak söz konusu değil. Bu şekilde spekülasyonlara inanmayın. Söylentilere öğrenciler kulak asmamalı. Ukrayna'dan gelen öğrenciler koşulları sağlarsa Boğaziçi'nde de okuyacak. Yatay geçişle alakalı kurallar neyse o uygulanacak. Öğrenciler ilan edeceğimiz koşullara göre üniversitelere başvurabilecekler. Şu an için istedikleri bir üniversiteye başvurabilecekler. Belki bu sayıyı artırabiliriz. İki- üç üniversiteye tercihte bulunmaları için hak sunabiliriz. YKS'ye girmemiş, puanı olmayan, yurt dışında okuyan öğrencilerimiz var. Bunlar için de biz yükseköğretim alanında ihmal etmedik. Onlar Ukrayna'da herhangi bir üniversitede okuyorlarsa onlara da özel öğrencilik statüsü tanıyoruz. Özel öğrenci statüsünde derslere girebilecekler. Derslerin şartlarını tamamlayan öğrencilere de resmi evrak verilecek. Sınava girmemiş öğrenciler bunu kendi üniversitelerinde değerlendirebilirler. Öğrenciler vakıf üniversitesinde devam etmek isteyebilirler bu kolaylığı da getireceğiz. Mevcut durumu dikkate almak lazım. Adalet ve hakkaniyet arasında durmalıyız. Üniversiteler kontenjanlar dahilinde başvuru alacak. Kontenjan olacak. Bir üniversiteye yığılma olmaması için. Başvurular üniversitelere yapılacak. Yatay geçiş başvurularını onlar değerlendirecek. Öğrencilere ders koyulabilir. Vizeden istifade edebilirler. Öğrencileri siyaset malzemesi yapmayalım. Siyasi tartışmalara girilmesi YÖK'e zarar verir. Hepimiz dikkatle hareket etmeliyiz."
"REKABETİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"
Barajların kaldırılması konusuna da değinen Özvar, "Sınavsız ve başarısız kontenjanlara girilmesi söz konusu değil. Başarı sıralaması haline getiriyoruz iki öğrenciler herhangi bir programa kayıt olabilmeleri için o programdan istenen başarıyı sergilemeleri lazım. Öğrencinin o programa ayrılan kontenjan sayısının içine girebilmesi lazım. Geçen sene neyse bu sene de öyle. Öğrenci kontenjan yettiği takdirde okuyacak değişen bir şey yok. Kontenjana başvuracak sayıyı artırarak rekabeti arttırmayı hedefliyoruz. Kontenjan sayısını dikkate aldığınızda aynı kontenjana daha fazla aday başvurabilecek. Öğrencinin tercih tabanını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Birileri bunu kalite düşecek diye yorumluyor buna bağlamaya gerek yok" ifadesini kullandı.
Barajın kalkmasıyla kontenjanların dolacağını söyleyen Özvar, belli bölümlerde başarı sıralamasının devam ettiğine dikkat çekerek, "Barajların kalkması kontenjanların kapanmasına ve dolmasına sebebiyet verebilir. Öğrenciler o kontenjanı talep etmiyorsa yine boş kalır. Bunu öğrenci tercihi belirler. Taban kalktı kontenjan dolacak böyle bir şey yok. Öğrencilerin tercih etmesi lazım. Kontenjana yetecek puanının olması lazım. Öğrencilerden aldığımız izlenim olumlu. Aynı mantık geçerli bunu eğitim ve öğretim kalitesi düşecek demek yanlış. Başarı sıralaması devam ediyor."değerlendirmesinde bulundu.
'50/D'LİLERE YÖNELİK BİR MEVZUAT ÇALIŞMAMIZ VAR'
Devlet üniversitelerinde 50/d statüsünde doktora yapan araştırma görevlileri ile ilgili çalışmaları olduğunu belirten YÖK Başkanı Özvar, "Bu arkadaşlarımızın doktoraları bittiğinde araştırma görevliliği de bitiyor. Burada 50/d statüsünde araştırma görevlisi genç arkadaşlarımızın doktoralarını tamamladıktan sonra üniversitelerde bir müddet daha yer bulmalarını sağlayacak, sıkıntılarına bir nebze çare olacak bir düzenleme yaptığımızı, bir müddettir mevzuat çalışması yaptığımızı ifade edebilirim ama içeriğin ne olacağı konusu düzenleme yaptıktan sonra sizlerle paylaşılacak. Bu konuyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ilgilenmemizi istedi" diye konuştu.