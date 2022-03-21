YÖK Başkanı’ndan ’Ukrayna’dan dönen öğrenciler Boğaziçi’nde okuyacak’ yalanına tepki: Spekülasyonlara inanmayın...

YÖK Başkanı Özvar gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında Ukrayna'da okuyan ve savaş yüzünden mağdur olan Türk öğrencilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin Türkiye'deki üniversitelere hangi şekilde başvurabileceklerine dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydeden Özvar, yatay geçişlere dair şu ayrıntıları verdi:

"Herhangi bir maddeyi uygulamamak söz konusu değil. Bu şekilde spekülasyonlara inanmayın. Söylentilere öğrenciler kulak asmamalı. Ukrayna'dan gelen öğrenciler koşulları sağlarsa Boğaziçi'nde de okuyacak. Yatay geçişle alakalı kurallar neyse o uygulanacak. Öğrenciler ilan edeceğimiz koşullara göre üniversitelere başvurabilecekler. Şu an için istedikleri bir üniversiteye başvurabilecekler. Belki bu sayıyı artırabiliriz. İki- üç üniversiteye tercihte bulunmaları için hak sunabiliriz. YKS'ye girmemiş, puanı olmayan, yurt dışında okuyan öğrencilerimiz var. Bunlar için de biz yükseköğretim alanında ihmal etmedik. Onlar Ukrayna'da herhangi bir üniversitede okuyorlarsa onlara da özel öğrencilik statüsü tanıyoruz. Özel öğrenci statüsünde derslere girebilecekler. Derslerin şartlarını tamamlayan öğrencilere de resmi evrak verilecek. Sınava girmemiş öğrenciler bunu kendi üniversitelerinde değerlendirebilirler. Öğrenciler vakıf üniversitesinde devam etmek isteyebilirler bu kolaylığı da getireceğiz. Mevcut durumu dikkate almak lazım. Adalet ve hakkaniyet arasında durmalıyız. Üniversiteler kontenjanlar dahilinde başvuru alacak. Kontenjan olacak. Bir üniversiteye yığılma olmaması için. Başvurular üniversitelere yapılacak. Yatay geçiş başvurularını onlar değerlendirecek. Öğrencilere ders koyulabilir. Vizeden istifade edebilirler. Öğrencileri siyaset malzemesi yapmayalım. Siyasi tartışmalara girilmesi YÖK'e zarar verir. Hepimiz dikkatle hareket etmeliyiz."