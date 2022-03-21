HDP’lilerden AK Parti binasına taşlı saldırı

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, partisinin Yüksekova'daki ilçe binasına yapılan taşlı saldırıya tepki gösterdi.

HDP'nin ilçede düzenlediği nevruz etkinliğinin ardından dağılan gruptaki bazı kişiler, İpek Yolu Caddesi'ndeki AK Parti binasına taşlı saldırıda bulundu.

Saldırıda partinin tabelası ve binanın camlarıyla park halindeki araçlar hasar gördü.

AK Parti İl Başkanı Abdulmutalip Özbek, ilçe binasına yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.

Partililere ve araçları tahrip olan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Özbek, şöyle konuştu:

"Biz bu günleri çok gördük, çok yaşadık. Artık halkımız her şeyin bilincinde. Vatandaşlarımız o karanlık günlere asla dönmeyecek. Nevruz baharın habercisidir, bolluğun, bereketin sembolüdür. Maalesef birileri daha önce olduğu gibi nevruzu halkımıza zehir etmeye çalışıyorlar. Bütün maksat ve emelleri milletimizin huzurunu kaçırmak olan şer odaklarına asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu oyuna gelmeyen duyarlı Yüksekova halkımıza saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızın nevruzunu kutluyorum."