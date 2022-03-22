Haberler Gündem Haberleri 22 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum
Giriş Tarihi: 22.3.2022 20:16 Son Güncelleme: 22.3.2022 20:32

22 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum

22 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye’de son durum

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 866 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 866 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 184 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,05 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 561 bin 848 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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22 Mart 2022 koronavirüs tablosu açıklandı! İşte Türkiye'de son durum
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