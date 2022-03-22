AFAD Lviv’de

Afet ve Acil Durum Yönetimi (
AFAD) Başkanlığı, Romanya
ve Moldova
'nın ardından Ukrayna
'nın Lviv kentine gelerek burada sıcak yemek ikramı ve insani yardım faaliyetlerine başladı. Lviv'de bir üniversitenin Ziraat Fakültesi Spor Salonu'nun sığınağa çevrilmesi sonrasında yerel makamların yönlendirmesiyle AFAD, yemek TIR'ını üniversite bahçesine kurdu. 9 kişilik ekiple Ukrayna'nın Lviv kentine gelen AFAD ekibinin sorumlusu Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü
Oğuz İlkbahar, "Bu aracın kapasitesini günlük 30 bin kişiye çıkartabiliyoruz. Yaklaşık 6 bin 500 kişiye kadar da 3 çeşit yemek yapabiliyoruz. Lviv Belediyesi
ile koordine halindeyiz" dedi.