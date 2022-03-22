Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 158 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün sağlık, sınav ve Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında olduğu tespit edilen 158 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Sağlık yapılanması kapsamında meslekten çıkarılan 10 , aktif olarak çalışan 4 ve 1 sivil olmak üzere 15 kişinin örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları, haklarında ardışık arama, bank asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı bulunduğu tespit edildi.

2006 YILI SORULARINA İLK OPERASYON

Polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında 2006'da sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edilmesi üzerine söz konusu yıla ilişkin ilk kez düzenlenen operasyonda, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 kişiye Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

JANDARMA MAHREM YAPILANMADA 132 GÖZALTI

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları tarafından, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem imam' oldukları tespit edilen 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi ve 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 'mahrem imam'ın, Ankara merkezli 50 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi. Gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.