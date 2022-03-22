Ankara merkezli FETÖ operasyonu! 26 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sağlık yapılanması ve 2006 yılı yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

2006 YILI KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAV SORULARINI ÇALMIŞLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 11 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde, gözaltı kararı verildi.