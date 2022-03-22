Bakan Dönmez’den Filyos Doğal Gaz Tesisi paylaşımı: Dünyaya örnek olacak proje!

Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular hakkında da bilgi veren Bakan Dönmez, "Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru sevkiyatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Proje bittiğinde dünyanın da örnek gösterilen mega projelerden birisi olacak" diye konuştu.

Bakan Dönmez: Bittiğinde dünyanın örnek gösterilen mega projelerden olacak | Video