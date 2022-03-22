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Giriş Tarihi: 22.3.2022 22:28

Bartın’ın 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak yeraltı barajı hizmete girdi

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Bartın’ın 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak yeraltı barajı hizmete girdi

22 Mart Dünya Su günü nedeniyle hizmete açılan 325 tesisten biri olan Bahçeçik Yeraltı Barajı hizmete girdi. Hizmete alınan Bahçecik Yeraltı Barajı Bartın ili merkezi, Abdipaşa ve Amasra ilçelerinin 50 yıllık su ihtiyacını giderecek.

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımlarıyla düzenlenen 325 tesisin hizmete alındığı toplu açılış töreni ile eş zamanlı olarak gerçekleşti. Bartın'da yapımına 2020 yılının Eylül ayında başlanan ve 29 milyon 464 bin 932 TL'ye mal olan, 25 metre yüksekliğinde, 3 bin 300 m3 toplam gövde hacmi ve 212 bin m3 depolama hacmine sahip Bahçecik Yeraltı Barajı açılışı yapılarak hizmete girdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Bahçecik mevkiindeki açılış törenine video konferans ile katılım sağladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmalarının ardından Bartın Valisi Sinan Güner "Bugün açılışını yapacağımız tesislerden biri olan Bahçecik Yeraltı Barajı Türkiye'nin içme suyu tesisleri arasındaki ender tesislerden birisidir. Suyun bir damlasının bile önemli hale geldiği bu coğrafya için bu proje son derece önemlidir. Bartın'a kazandırılan bu tesisin ve ülke sathında hizmete alınan diğer tesislerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Güner'in konuşmasının sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın talimatlarıyla Bartın Bahçecik Yeraltı Barajının açılışı protokol üyelerince kurdele kesimi yapılarak gerçekleştirildi. Bartın'daki açılış programına Bartın Valisi Sinan Güner, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bahçecik Yeraltı Barajı 372 bin metreküp içme suyu depolanarak, Bartın kent merkezi, Abdipaşa ve Amasra'nın içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

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Bartın’ın 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak yeraltı barajı hizmete girdi
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