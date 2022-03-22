Başkan Erdoğan, Brüksel’de NATO liderler zirvesine katılacak

Zirve toplantısında ayrıca, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi'ne giden süreçte İttifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Zirve marjında katılımcı bazı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de planlandığı da vurgulandı.

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