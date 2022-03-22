Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Törende, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Rutte, tören kıtasını "Merhaba asker" diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Rutte, merdivende Türkiye ve Hollanda bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşüyor | Video

Törende, Türkiye'nin Hollanda Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. Karşılama töreninin ardından liderler, baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.