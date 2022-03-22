Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki: Esefle kınıyoruz

"YENİ KURULAN FAKÜLTELERİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA DAİR İDDİA TAM ANLAMIYLA TEMELSİZDİR"

2021 yılında kuruluşu gerçekleşen Hukuk Fakültemiz ve diğer yeni programlarımız için yapılan kapatma iması ise ülkemizin geleceği için oluşturulan eğitim birimlerini yok etme anlayışı taşımaktadır. Yeni eğitim ve araştırma alanlarının kurulmasını teşvik etmek yerine yok edilmesinin vaat edilmesi anlaşılmazdır. Var olanları yok etmek üzerine kurulu bu anlayış yerine eğitim alanında geleceğe dönük yeni önerilerin geliştirilmesini önceleyen bir bakış açısının hakim olmasını istiyoruz.

Hukuk Fakültesinin kurulmasının kanunlara aykırı olduğu iddiasıyla açılan davada yürütmeyi durdurma talebi mahkeme tarafından reddedildiği gibi, bu karar yapılan itiraz Danıştay tarafından kesin olarak reddedilmiştir. Dolayısıyla yeni kurulan fakültelerin hukuka aykırı olduğuna dair iddia tam anlamıyla temelsizdir.