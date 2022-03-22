Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki: Esefle kınıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili söylemlerine Rektörlük'ten yanıt geldi.
"ÜNİVERSİTEMİZİ GÜNLÜK POLİTİKANIN MALZEMESİ YAPMASINI ESEFLE KINIYORUZ"
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bir siyasi parti liderinin grup toplantısında üniversitemizi gündem yaparak, günlük politikanın malzemesi yapmasını esefle karşılıyoruz. Ülkemizin önemli değerlerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve araştırma alanında yaptığı çalışmalarla her zamankinden daha da güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.
"YENİ KURULAN FAKÜLTELERİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA DAİR İDDİA TAM ANLAMIYLA TEMELSİZDİR"
2021 yılında kuruluşu gerçekleşen Hukuk Fakültemiz ve diğer yeni programlarımız için yapılan kapatma iması ise ülkemizin geleceği için oluşturulan eğitim birimlerini yok etme anlayışı taşımaktadır. Yeni eğitim ve araştırma alanlarının kurulmasını teşvik etmek yerine yok edilmesinin vaat edilmesi anlaşılmazdır. Var olanları yok etmek üzerine kurulu bu anlayış yerine eğitim alanında geleceğe dönük yeni önerilerin geliştirilmesini önceleyen bir bakış açısının hakim olmasını istiyoruz.
Hukuk Fakültesinin kurulmasının kanunlara aykırı olduğu iddiasıyla açılan davada yürütmeyi durdurma talebi mahkeme tarafından reddedildiği gibi, bu karar yapılan itiraz Danıştay tarafından kesin olarak reddedilmiştir. Dolayısıyla yeni kurulan fakültelerin hukuka aykırı olduğuna dair iddia tam anlamıyla temelsizdir.
Üniversitemizde oluşumu tamamlanmak üzere olan Hukuk Fakültesi'nin liyakat esaslarına uygun olarak yapılandığı ve dünyanın önde gelen üniversitelerinden doktora derecesine sahip öğretim üyelerini kadrosuna kattığı, Hukuk Fakültesi'nin web sitesinden de görülebilir. Fakültemiz günlük siyasi gündemden uzak, tamamen akademik kriterlerle ders programlarını hazırlamakta ve Boğaziçi Üniversitesi'ne yakışan ölçütlerle yeni öğrencilerini karşılamayı beklemektedir.
"TÜM İŞLEMLER HUKUK KURALLARI VE İLKELERİ İLE BİLİMSEL KRİTERLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞMİŞTİR"
Görevden alınan dekanlar, açılan disiplin soruşturmaları sonrasında 2547 sayılı Kanun'un Ek Madde 1 uyarınca tamamen hukuka uygun olarak görevden alınmıştır. Yükseköğretim Genel Kurulunun Anayasamızda tanınan yetkiye dayanarak yerlerine atadığı yeni dekanlarımız, açık kaynaklardan görülebileceği üzere alanlarının en iyi bilim insanları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, bu sürece dair tüm işlemler hukuk kuralları ve ilkeleri ile bilimsel kriterler çerçevesinde gerçekleşmiştir.
Söz konusu siyasi parti liderine bilim alanı ile siyasi alanı ayrıştırmasını ve bu tür müdahalelerin ülkemize vereceği zararı değerlendirmesini öneririz. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü olarak üniversitemizin gelişimi için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."