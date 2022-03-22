Bolu merkezli 7 ilde terör örgütü operasyon

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu F Tipi cezaevindeki PKK -KCK terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bolu merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da şüphelilerin adreslerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İstanbul'da 9, Ankara'da 2, Diyarbakır'da 5, Adana'da 2, Bingöl'de 1, Mardin'de 1 ve Iğdır'da da 1 olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlara ve dijital materyallere el konuldu.

'Silahlı Terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.