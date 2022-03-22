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Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:15

Bolu merkezli 7 ilde terör örgütü operasyon

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu merkezli 7 ilde terör örgütü operasyon

Bolu merkezli 7 ilde cezaevlerindeki PKK-KCK terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu F Tipi cezaevindeki PKK -KCK terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bolu merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır'da şüphelilerin adreslerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İstanbul'da 9, Ankara'da 2, Diyarbakır'da 5, Adana'da 2, Bingöl'de 1, Mardin'de 1 ve Iğdır'da da 1 olmak üzere toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlara ve dijital materyallere el konuldu.

'Silahlı Terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanı önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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Bolu merkezli 7 ilde terör örgütü operasyon
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