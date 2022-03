Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından ATO Congresium 'da düzenlenen "Forum Metaverse" etkinliğinde konuştu. İşte konuşmanın satırbaşları:Daha önceki sayısız örneğin üzerine son Ukrayna-Rusya krizi bir gerçeği gösterdi. Her alan gibi dijital dünyada da kendi altyapınıza, kendi mecralarınıza, kendi insan gücünüze sahip değilseniz, yani yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız felaketin içindesiniz demektir. İHA'larınızı, SİHA'larınızı, Akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız her an köle olmayla karşı karşıyasınızdır. Tıpkı diplomaside, ekonomide, askeri alanda olduğu gibi dijital dünyada da aslolan kendi gücümüzdür. Özgün teknolojilerimizi, yazılımlarımızı geliştirmeden, özgün içeriklerimizi üretmeden kafamızı yastığa huzurla koyamayız.Geleceğimize güvenle bakamayız. Gençlerinin zihinleri ve gönülleri başka mecralara bağlı bir toplumun akıbetinin hayır olması mümkün değildir. Elinde silahla dolaşan bir gençlik, AK Parti gençliği olamaz. İşte biz 'Teknofest gençliği' dedik, şimdi ise Metaverse ile birkaç adım öne çıkan bir gençlik diyoruz. Dünya dijital teknolojiler üzerinde inşa edilen yeni bir döneme doğru doludizgin gidiyor. Bunun için burada sizlerin huzurunda önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Toplantımızın sloganı olan, gerçekten beni çok çok mutlu etti, 'Gelecek onu tasarlayana aittir', bu ifadeyi çok isabetli buluyorum. Kendi insanlarımızı, geleceğe en doğru, en güvenli, en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamalıyız.Parti, iktidarı döneminde sadece okul ve hastane binası, yol, tünel, köprü, baraj, elektrik santrali, spor tesisi inşa etmekle kalmadı. Yapılan yatırımlarla en büyük atılımların gerçekleştirildiği alanların başında bilgi ve iletişim teknolojileri geldi. Artık uzaydaki yerini daha güçlü bir şekilde almak için kendi uydusunu yapan, kendi yazılımlarını hazırlayan, kendi balistik araçlarını tasarlayan bir Türkiye var, eski Türkiye yok. Meclis 'te kurduğumuz Dijital Mecralar Komisyonu 'yla, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturduğumuz Dijital Dönüşüm Ofisi 'yle hazırladığımız eylem programlarıyla bu süreci tüm yönleriyle takip ediyoruz. Ülkemizin potansiyeli, kendi Silikon Vadisi 'ni oluşturacak düzeydedir. Yapay zekâdan akıllı cihazlara, oyun sektöründen kültür endüstrilerine kadar bu alandaki tüm çalışmalara vakit ve kaynak ayıracak, ülkemizi dijital üretimde öne çıkartacak yatırımcılara, girişimcilere, gençlere ihtiyacımız var.EVLATLARIMIZI kötü alışkanlıklara sürükleyecek nice mecrayı, nice tuzağı, nice batağı bir kenara bırakıyorum. Sadece kartel haline gelen sosyal medya platformlarının hukuki ve ahlaki sınır tanımayan tasarrufları bile tek başına bu alanda mutlaka kendi yolumuzu çizmemiz gerektiğinin en somut ifadesidir.Dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunların çözümü mümkün değildir. Bize düşen, bu kaotik dijital iklimde öncelikle kendi evlatlarımıza sahip çıkmak, onları tuzaktan, bataktan korumaktır.Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Asgari ücrette artışla ilgili çalışmalar olgunlaşınca açıklama yapılacağını kaydeden Çelik, şu an için bir artışın söz konusu olmadığını belirtti. Ukrayna krizinde Türkiye'nin açtığı diplomatik hattın herkese umut olduğunu vurgulayan Çelik, bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın 35 liderle 38 görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün AK Parti'nin eser siyasetinde önemli bir taç olduğuna dikkat çeken Çelik, "Normal olarak hayatlarında hiçbir şeye imza atmayanların, bu eser siyasetine düşmanlık etmelerini bir kez daha gördük" dedi.ANKARA