Giriş Tarihi: 22.3.2022

Dijital dünyada da aslolan kendi gücümüzdür ERDEM ANILAN

Başkan Erdoğan, ‘Forum Metaverse’ etkinliğinde konuştu: Tıpkı diplomaside, ekonomide, askeri alanda olduğu gibi dijital dünyada da kendi ayaklarımız üzerinde durmalıyız. Özgün teknolojimizi üretmeden kafamızı yastığa huzurla koyamayız