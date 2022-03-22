En önemli gündem Ukrayna oldu, Türkiye’ye övgü yağdı

79. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, KPK Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve komisyonun AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve HDP'li milletvekilleri katıldı.



GÜNDEM UKRAYNA

Toplantıda en önemli gündem maddesini Ukrayna krizi oluşturdu. Bulduğu her fırsatta eleştirileri arka arakaya sıralayan AB temsilcileri Türkiye'nin Ukrayna politikasını öve öve bitiremedi. Bunlardan bazıları şöyle:

SİZİ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYORUZ

Türkiye-AB KPK diğer Eş Başkan Sergey Lagodinsky (Almanya) : Rusya'nın Ukrayna saldırısı, Türkiye'nin özel rolünü, sadece saldırganlığa karşı tavrıyla değil, ancak aynı zamanda bir ara bulucu veya insani bir aktör olarak da ortaya koydu. Bu bize birbirimize bağlı kalmanın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Türkiye'nin oynadığı rolü önemli buluyor ve çabalarını takdir ediyoruz...Türkiye bizim önemli bir ortağımızdır. AB ile Türkiye arasında artık bir köprü kurulması, yakınlaşma olması zamanı gelmiştir... Türkiye savaştan kaçan bir çok insanlara ev sahipliği yaptı. Bunun kıymetini daha iyi anlıyoruz. Çünkü Almanya milyonlarca Ukraynalıyı ağırlamak zorunda kalacak.



TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ

AB Konseyi Dönem başkanlığından FERRARİ (Fransa): Ukrayna konusunda Türkiye'nin çabalarını destekliyoruz. Diyalog kanallarını açık tutmak önemli.

Şu anda diyalog ihtiyacımız daha da arttı.

AB İLE İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLMELİ

Marco Makovec(Slovenya): Türkiye çok önemli bir ortaktır. Ukrayna krizi, Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin ne kadar güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.



CUMHURBAŞKANINA KATILIYORUZ

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor İspanyol) : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Avrupa'da Türkiye ile ilgili bir takıntı oldu' dedi. Ben katılıyorum ona. Bazen önyargılı davranıyoruz ama Türkiye'yi biz aday ülke görmeye devam ediyoruz.



ATEŞKESİ SAĞLADIK, SIRA SİLAHLARI BIRAKMADA

Toplantıda bir konuşma yapan Kaymakçı ise "Kıtada artık savaş olmaz diyorduk ama kapımıza kadar dayandı" yorumu yaptı. Kaymakçı, özetle şöyle dedi:



"Türkiye her zaman barış ve istikrar yanlısı olmuştur. Diplomatik çabalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İlk ateşkesi Türkiye sağladı. Umuyorum ki silah bırakmayı da Türkiye sağlayacaktır. Biz soğuk savaştan bu yana tarihin doğru tarafındayız. Batı bloğunu seçtik. NATO'nun güvenilir üyelerinden biriyiz."



AB BİNALARINDAKİ FETÖCÜLER

Kaymakçı, AB'nin belli konulara yaklaşımını eleştirdi ve "Biz ilerleme kaydetmek istiyoruz ama AB de verdiği sözleri tutmak zorunda... AB sözünü tutarsa, Türkiye de sözünü fazlasıyla tutacaktır Türkiye ile AB arasında bir güvensizlik yaşandığını görüyoruz. Bazı üyeler PKK dememden bile hoşlanmıyor. FETÖ mensuplarını da AB kurumlarının binalarında kol gezerken görmek bizi rahatsız ediyor" değerlendirmesinde bulundu.