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Giriş Tarihi: 22.3.2022 16:09

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

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FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasına içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

1'i avukat, 1'i ihraç edilen komiser yardımcısı, 2'si öğretmen, 1'i mühendis, 1'i memur, 1'i hemşire ve 7'si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konya Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı
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