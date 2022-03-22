FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasına içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

1'i avukat, 1'i ihraç edilen komiser yardımcısı, 2'si öğretmen, 1'i mühendis, 1'i memur, 1'i hemşire ve 7'si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Konya Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.