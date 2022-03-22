FETÖ’nün sözde Suriçi yapılanmasına operasyon; 11 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY terör örgütü Marmara Bölgesi altında faaliyet yürüten İstanbul yapılanmasının Suriçi Büyükşehir, Surdışı Büyükşehir ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayrıldığı tespit edildi. Bahse konu bölgelerin de kendi içlerinde illere ve eyaletlere ayrılarak büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü olarak faaliyet gösterdikleri belirlendi.



FETÖ/PDY terör örgütü Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa ile Gaziosmanpaşa Eyaleti Güncel Yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda faaliyetleri tespit edilen 11 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Bursa'da 14 adrese yönelik bugün eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, ikamet ve araç aramalarında 1 milyon 500 bin TL para ele geçirildi. İkametlerde aramaların ise devam ettiği öğrenildi.