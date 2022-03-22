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Giriş Tarihi: 22.3.2022 09:00 Son Güncelleme: 22.3.2022 09:26

Hollanda Başbakanı Rutte bugün Türkiye'ye geliyor

Hollanda Başbakanı Rutte bugün Türkiye’ye geliyor

Hollanda Başbakanı Rutte, Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, Hollandalı Başbakanı Rutte'yi Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.

İki isim baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin bir açıklama yapıldı. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki geriliminde ele alınması bekleniyor.

Hollanda Başbakanı Rutte ziyaret öncesi yaptığı açıklamada; Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın temasta olan bir kaç ülkeden biri olduğunu hatırlattı. "Türkiye, NATO'nun doğu kanadının savunması için çok önemli" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ziyarete ilişkin mesajında, "Bölgede barış ve huzurun sağlanması için büyük gayretler gösteren Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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Hollanda Başbakanı Rutte bugün Türkiye'ye geliyor
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