İBB Fatma Yavuz’u işten çıkarttı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) İnanç Masası biriminde görev yapan Fatma Yavuz, İBB yönetimi tarafından işten kovuldu. Daha önce İslam'a aykırı söylemleriyle gündeme geldikten sonra Diyanet'ten kovulan Yavuz, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından işten çıkartıldığını aktardı. Yavuz katıldığı programda, "Mahir Polat isimli Genel Sekreter Yardımcısına bağlı olarak çalışıyordum. Ağır bir mobbing sonucunda tabii ben de direndim ancak o bütün gücüyle hınç aldı" dedi.





'İMAMOĞLU BENİMLE İLETİŞİME GEÇSİN'

Yavuz, sosyal medya hesabından da İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingine maruz kaldığını duyurdu. Yavuz, "İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın mobingi sonucunda işten çıkarıldım. Sayın Başkanım Ekrem İmamoğlu size ulaşmama engel oldular. Lütfen benimle irtibata geçiniz. Bu bir infazdır!" paylaşımında bulundu.





AYETLERİ DE HADİSLERİ DE ÇARPITTI

Daha önce İslamiyet'e aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen ve sonrasında da İBB'de İnanç Masası biriminde göreve başlayan Yavuz'un kendi düğününde misafirlere alkol servis etmesi tepki çekmişti. Yavuz, içki servisini "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur" sözleriyle duyurmuştu. Yaptığı paylaşımda "Misafirlerimizden arzu edenlere alkol servisi yaptık, çünkü yaşam tarzına saygı, lafla değil eylemle gösterilmesi gereken bir şeydir. Nas diyor ki: 'Vela teziru vaziraten vizra uhra' (Hiç kimse bir başkasının günahını yüklenmez)" ifadelerini kullanmıştı.

Bununla da yetinmeyen Yavuz, "Burada gördük ki hiçbir şey olmuyor. İsteyen çayını içiyor, isteyen alkol. Kimse kimseye saldırmıyor. Melekler 'Sen çok yakın oturmuşsun sana da günah yazıyoruz' demiyor. Diyanet sen istediğin kadar masa başında otur fetva üret. Hiçbir şey olmuyor, kimseye de günah bulaşmıyor" diye konuşmuştu.