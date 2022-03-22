Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’a seslendi: Az kaldı, bekleyin...

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili CHP kanadından açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP'li Tuncay Özkan, "Selahattin Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil, önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Şimdi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, "İçeride olan askeri öğrencilere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş var. Az kaldı, bekleyin diyoruz." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN KAVALA VE DEMİRTAŞ'A: AZ KALDI, BEKLEYİN
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmada Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya seslendi. Kılıçdaroğlu, terör suçlarından yargılanan Selahattin Demirtaş ile Gezi'den yargılanan Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Emekli amiraller yargılanıyorlardı. Onurlu görevler yaptılar. Hepsini yürekten kutluyoruz. İçeride olan askeri öğrencilere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş var. Az kaldı, bekleyin diyoruz." dedi.
TUNCAY ÖZKAN DA 'BARIŞ İNSANIDIR' DEMİŞTİ
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı bir programda HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ve kendisini cezaevinde ziyaret etmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Özkan "Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.