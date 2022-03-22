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Giriş Tarihi: 22.3.2022 16:05

Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a seslendi: Az kaldı, bekleyin...

Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’a seslendi: Az kaldı, bekleyin...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı hapisten çıkaracaklarını söyledi, "Az kaldı, bekleyin diyoruz" ifadelerini kullandı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı bir programda HDP'li Selahattin Demirtaş için, "Siyaset adamıdır, barış insanıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili CHP kanadından açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP'li Tuncay Özkan, "Selahattin Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil, önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Şimdi de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, "İçeride olan askeri öğrencilere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş var. Az kaldı, bekleyin diyoruz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KAVALA VE DEMİRTAŞ'A: AZ KALDI, BEKLEYİN

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısında yaptığı konuşmada Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya seslendi. Kılıçdaroğlu, terör suçlarından yargılanan Selahattin Demirtaş ile Gezi'den yargılanan Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Emekli amiraller yargılanıyorlardı. Onurlu görevler yaptılar. Hepsini yürekten kutluyoruz. İçeride olan askeri öğrencilere de sevgilerimizi gönderiyoruz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş var. Az kaldı, bekleyin diyoruz." dedi.

TUNCAY ÖZKAN DA 'BARIŞ İNSANIDIR' DEMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı bir programda HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ve kendisini cezaevinde ziyaret etmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Özkan "Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a seslendi: Az kaldı, bekleyin...
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