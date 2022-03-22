Kılıçdaroğlu, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’a seslendi: Az kaldı, bekleyin...

TUNCAY ÖZKAN DA 'BARIŞ İNSANIDIR' DEMİŞTİ

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı bir programda HDP'li Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ve kendisini cezaevinde ziyaret etmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Özkan "Selahattin Demirtaş'ın içinde bulunduğu durum hukuksuzluktur. O nedenle cezaevinde ziyaret ettim. Yine ederim. Demirtaş siyaset adamıdır, barış insanıdır. Demirtaş cezaevinde değil politika üreten bir lider olarak önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.