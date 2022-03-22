Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’dan ABD ile ticaret hacmi açıklaması

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Ankara Şubesinin düzenlediği "Türk-Amerikan Ticareti ve Yeni İş Fırsatları" Ankara Ticaret Odası (ATO) konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, ATO Başkanı Gürsel Baran, eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Türk Sanayicileri ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, TABA-AmCham Genel Başkanı Süleyman Sanlı, iş insanları ve akademisyenler de katıldı.

Yavuz, Türkiye ile ABD arasında sağlam temellere dayanan dostluk ve ticaret ilişkisi olduğunu belirtti. Yavuz, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki toplam ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşmasına dair ortaya koyduğu hedef hepimizin ortak hedefi olmalı. Hacmin yanında esas önemli olan da katma değerli ihracat kalemlerinin çoğalması, bu alanlardaki iş birliklerinin artması olmalı."

"TÜRKİYE LOJİSTİK VE TEDARİK MERKEZİ OLMA FIRSATINI KAÇIRMAYACAK"

ATO Başkanı Gürsel Baran da Türkiye'nin Kovid-19 salgınını çok iyi yönettiğini, dünyanın tedarik merkezi olma konusunda büyük fırsat yakaladığına dikkat çekti. Baran, "Türkiye'nin, doğru politikalarla, lojistik ve tedarik merkezi olma yolunda bu fırsatı kaçırmayacak. ABD'nin ticaret alanında en güveneceği ülkelerden biri Türkiye olmalı. Biz farklı bir ülkeyiz. Bunu başaracağız. Dost ülkeyiz, müttefik ülkeyiz. Çok yakın gelecekte göreceksiniz ki ticaretten de dünyada ticareti en fazla yaptığımız ülkelerin başında ABD gelecek. Bu potansiyel bizde var" diye konuştu.