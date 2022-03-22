Orman Bölge ile BEÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Çaycuma Meslek Yüksek okulunda imzalanan protokole, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu katıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü ile İşbirliği Protokolüne göre, Filyos Bölgesi'nin odun dışı orman ürünleri ve tıbbi aromatik bitkilere ait katma değeri yüksek üretim potansiyeli oluşturmak, gıda, ilaç ve benzeri sektörlere destek sağlamak amacı ile bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak. Burada 35 dekar alanda 18 farklı tıbbi bitki ile 6.000 adet Fidan dikilecek.

Bilimin ışığında insanlığa hizmet sağlamak amacıyla sadece kurulacak bu Koleksiyon bahçesinin değil, doğal laboratuar konumunda olan bölgedeki bütün bitkilerin Üniversitelerin hizmetine sunulacak. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı Protokole ilişkin konuşmasında, Ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliğine çok önem verdiklerini belirterek, protokolün iki kuruma da hayırlar getirmesini temenni etti. Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin doğaya saygılı çevreci kampüslerinin örnek teşkil ettiğini belirterek, atılan imzaların iki kurumda da faydalı olacağını söyledi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise kurumlar arası işbirliğinin sadece Zonguldak değil tüm ülkenin menfaatine olacağını belirterek yapılan bu işbirliği ile özellikle tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda katma değerli ürünlerin oluşturulmasının önünün açılacağını ve konuyu yakinen takip edeceğini belirtti.

Çaycuma Meslek Yüksek okulunda düzenlenen törene. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, BEÜ Genel Sekreteri Hayri Bulazar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli, daire müdürleri, orman teşkilatı katıldı.