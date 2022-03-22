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Giriş Tarihi: 22.3.2022

Özer: Okula erişim problemi çözüldü

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Özer: Okula erişim problemi çözüldü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2020 yılında Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında Limak Şirketler Grubu tarafından yaptırılan Elazığ Limak Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Özer, okula erişim probleminin çözüldüğünü, yüzde 59 kadın öğretmenin yer aldığı eğitim sisteminde kadın yöneticilerin sayısının artırılmasının gerektiğini belirterek "81 ilimizde il müdür yardımcılarımızdan birinin kadın olmasını sağlayacağız. Okul müdürleri ve şube müdürlerinde de aynı yaklaşımı ve kadınlarımızın eğitimdeki, yönetimdeki temsiliyetlerini artıracağız" şeklinde konuştu.
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Özer: Okula erişim problemi çözüldü
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