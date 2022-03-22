Özer: Okula erişim problemi çözüldü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, 2020 yılında Elazığ
'da yaşanan deprem sonrasında Limak Şirketler Grubu
tarafından yaptırılan Elazığ Limak Ortaokulu
'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Özer, okula erişim probleminin çözüldüğünü, yüzde 59 kadın öğretmenin yer aldığı eğitim sisteminde kadın yöneticilerin sayısının artırılmasının gerektiğini belirterek "81 ilimizde il müdür yardımcılarımızdan birinin kadın olmasını sağlayacağız. Okul müdürleri ve şube müdürlerinde de aynı yaklaşımı ve kadınlarımızın eğitimdeki, yönetimdeki temsiliyetlerini artıracağız" şeklinde konuştu.