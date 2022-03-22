Polis memuru 52.5 kilo patlayıcıyla yakalandı

Hakkarı
İl Emniyet Müdürlüğü'nce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, şoförlüğünü İstanbul
'da görevli polis memuru A.K.'nin yaptığı araç, 20 Mart günü Yüksekova
'da durduruldu. Aracın stepne havuzunda 133 parça halinde 52.5 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Polis memuru A.K. gözaltına alındı. A.K.'nin daha önce Hakkâri'de görev yaptığı, patlayıcı bulunan aracı ise Yüksekova'da S.A. isimli şahıstan üzerine kaydettirdiği anlaşıldı. Şüphelinin ilk sorgusunda ise daha önceden tanıştığı bir galericiden araç satın almak üzere Yüksekova'ya geldiğini, araçtaki patlayıcılardan bilgisi olmadığını söylediği öğrenildi.