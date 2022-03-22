Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durdurulmuş, yapılan aramalarda ise stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti.

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edilirken, olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

Polis memurunun aracında kilolarca patlayıcı bulunmuştu! Hakkari'deki o görüntüler ortaya çıktı | Video

Görüntülerde polisin Dedektör köpeklerle aracın her tarafını aradıkları ve aracın stepne kısmında gizlenmiş kilolarca uyuşturucunun bulunduğu anlar görülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen çalışma kapsamında, 20 Mart 2022 günü saat 19.00 sıralarında Yüksekova ilçesinin Yüksekova-Van Uygulama Noktası çıkışında durdurulan A.K'nin sevk ve idaresindeki araçta detaylı arama yapıldığı belirtildi.

Aracın "Zula" olarak tabir edilen bölümünde 133 paket halinde 52 kilo 500 gram fabrikasyon patlayıcılardan PETN-RDX olduğu değerlendirilen maddenin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığı vurgulandı.