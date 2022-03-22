Son dakika: Hollanda Başbakanı Mark Rutte Ankara’da: Başkan Erdoğan: Tek çıkış yolu diplomasi

Gelen son dakika haberine göre; iki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmesi sona erdi. İki lider ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"DİPLOMASİ TEK ÇIKIŞ YOLU"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin çeşitli yönlerini değerlendirdik. Türkiye-AB ilişkileri, küresel konularda fikir teatisinde bulunduk. Ukrayna-Rusya konusunu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdik.Türkiye olarak Ukrayna'da yaşanan krizin başından bu yana net bir tutum sergiledik. Sağ duyu çağrısı yaptık. Tansiyonun düşürülmesini istedik. Bu gidişata bir an önce son verilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Zelenski ve Putin ile temaslarımı sürdürüyorum.

Dışişleri Bakanımız Liviv'de mevkidaşlarıyla görüştü. Ateşkes ve barışa giden yolda elimizden geleni yapacağımızı vurguladık. Diplomasinin tek çıkış yolu olduğunu biliyoruz.