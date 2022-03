Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Külliye'de gerçekleştirilen Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. "Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: AK Parti 'nin kadro değişimlerini bayrak yarışı olarak gördüğümüzü söylüyoruz. AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye 'nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımda, zaferde payı, katkısı, rolü, hakkı vardır. Dünyanın da belki en büyük sivil toplumu hareketi olan bu parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak, büyütmek, güçlendirmek için herhalde davet beklemez.2013'te başlayan kesintisiz devam eden kaos çıkarma, istikrarımızı bozma, güvenliğimizi zayıflatma girişimlerinin hamdolsun üstesinden geldik. Salgınla beraber küresel düzeyde yaşanan sarsıntı, önümüze tarihi fırsat çıkardı. Yaşadığımız zorlu hadiselerin etkisiyle ekonomi programımızda köklü bir değişikliğe gitme zorunluluğu ile karşılaştık. Kendi ihtiyaçlarımıza uygun yeni bir ekonomi programını hayata geçirdik. Dünyanın salgınla sarsılan dengelerinin, ekonomik gerilimlerinin ardından Ukrayna-Rusya Savaşı gibi sıcak çatışmalarla iyice bozulduğu dönemdeyiz.Vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikâyetinin hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz. İster küresel emtia fiyatlarındaki artıştan, ister içimizdeki bazı kesimlerin açgözlülüğünden kaynaklanan hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur.Her şeyden önce Türkiye, insanlarının can ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşanmadığı ülkedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat için çalışan insanların, devletinden her türlü desteği aldığı bir yerdir.İnsanların iş, ekmek, kirasını ödeyecek para ve geçim meselesini her şeyi önünde tutan bir ülkedir Türkiye. İnsanların düne kadar az da olsa alabiliyorsa istedikleri her şeye erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biz insanımızın gelirini korumak için ekonomi politikamızı sürdüreceğiz. Sosyal destek programımızın etkinliğini artıracağız. Hiçbir vatandaşımızın sahipsiz, aç ve açıkta kalmadığı bir sistemle hedefimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Ukrayna krizi ile birlikte finans ve turizm gibi hizmet sektörlerinde de ülkemizin yıldızı yükselişe geçti. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözümüzü yerine getireceğiz.