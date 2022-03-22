YÖK Başkanı Erol Özvar: Kurallar neyse o uygulanacak

Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) Başkanı Erol Özvar
, gazetecilerle bir araya geldiği sohbet toplantısında Ukrayna
'da okuyan ve savaş yüzünden mağdur olan Türk öğrencilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin, Türkiye
'deki üniversitelere hangi şekilde başvurabileceklerine dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını kaydeden Özvar, yatay geçişlere dair sosyal medyada ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi. "Koşullar sağlanmasa bile Ukrayna'dan gelen öğrenciler, dilerse Boğaziçi
'nde bile okuyabilir" şeklindeki iddiaların algı amaçlı ortaya atıldığını belirten Özvar, "Bu şekilde spekülasyonlara inanmayın. Söylentilere öğrenciler kulak asmamalı" dedi.
Ukrayna'dan gelen öğrencilerin koşulları sağladığı takdirde Boğaziçi'nde de okuyabileceğinin altını çizen Özvar, şu detayları paylaştı.
Yatay geçişle alakalı kurallar neyse o uygulanacak.
Öğrenciler ilan edeceğimiz koşullara göre üniversitelere başvurabilecekler.
Ukrayna'da herhangi bir üniversitede okuyan ancak YKS'ye girmemiş, puanı olmayan öğrenciler "özel öğrencilik statüsü" ile derslere girebilecekler.
Üniversiteler kontenjanlar dahilinde başvuru alacak. Kontenjan olacak. Bir üniversiteye yığılma olmaması için.
Başvurular üniversitelere yapılacak. Yatay geçiş başvurularını onlar değerlendirecek. Öğrencilere ders koyulabilir. Vizeden istifade edebilirler.
Öğrencileri siyaset malzemesi yapmayalım. Siyasi tartışmalara girilmesi YÖK'e zarar verir. Hepimiz dikkatle hareket etmeliyiz.