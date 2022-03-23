63 ilde 158 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'ye
yönelik Ankara
'da yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında 301 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında FETÖ'nün sağlık, polis sınav ve Jandarma Genel Komutanlığı
yapılanmasında olduğu tespit edilen 158 örgüt mensubu hakkında 63 ilde eş zamanlı operasyon gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ByLock yazışma programını kullandıkları, ankesör kaydı, Bank Asya
ve örgütün tepe yönetimiyle irtibat sağladıkları, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kayıtlarının bulunduğu tespit edildiği öğrenildi.
Ankara merkezli ikinci operasyon ise örgütün sınav hırsızlarını hedef aldı. 2006 yılı
polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında, soruları çalan ve sınava girdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında 9 ilde gözaltı kararı verildi.
FETÖ'ye Ankara merkezli üçüncü soruşturmada ise Jandarma
'daki örgüt ağı hedef alındı. 2'si görevde 132 'mahrem imamın yakalanması için 50 ilde operasyon düzenlendi.
Konya
merkezli soruşturma kapsamında 4 ildeki operasyonda ise gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.