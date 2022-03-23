Asıl dertleri köprü değil Çanakkale Zaferi’dir

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin dünkü grup toplantısında gündemi değerlendirdi.
HAZMEDEMEDİLER
1915 Çanakkale Köprüsü
'nün Türkiye'nin ulaştırma hedeflerinin gerçekleşmesine vesile olacak büyük bir yatırım hamlesi olduğunu belirten Bahçeli "Ancak bizim anlayamadığımız, bir türlü izahını yapamadığımız garabet, açılışından rahatsızlık duyanların kendilerini hemen ele vermeleri, gecikmeksizin ortaya çıkmalarıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
DERTLERİ BELLİ
Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz? Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz. Bu zihniyet sahiplerini tanıyoruz, asıl dertleri Çanakkale Zaferi
'dir.
TTB KAPATILMALI
Türk Tabipleri Birliği
(TTB) isimli bölücü yapılanma, bir defa namuslu ve vatanperver Türk hekimlerini temsil edemez, onların mesleki çatı kuruluşu olamaz. Sevgi ve saygıya layık Türk hekimlerine tek bir lafımız yoktur, olması da düşünülemeyecektir. Fakat nerede bir melanet varsa, Türk Tabipleri Birliği
Başkanı ve işbirlikçi yönetimi oradadır. Türk Tabipleri Birliği mutlak surette kapatılmalıdır.
PKK'nın ikmal deposu ve ileri kulesi olan HDP'nin hafta sonu düzenlediği sözde Nevruz kutlamaları bu yılda ağır tahriklere sahne olmuştur.
SİLAHLARIN SUSMA VAKTİ GELDİ
SAYIN Cumhurbaşkanımızın yüz yüze görüşmeleri, yaptığı telefon diplomasisi ülkemizin uluslararası ortamda cazibesini ve çekim gücünü arttırırken, barış özlemlerini de diri tutmaktadır. Dışişleri Bakanımızın geçen hafta Moskova
'ya ve Kiev
'e yaptığı peş peşe ziyaretler, burada mevkidaşlarıyla kurduğu samimi temas ve diyaloglar takdir toplamış, barış arayışlarına ivme kazandırmıştır. Hiçbir ülke Türkiye kadar iyi niyetli, her iki tarafa da eşit mesafede yaklaşan, halisane ve adilane bir tutum içinde değildir. Silahların susma vakti gelmiştir.