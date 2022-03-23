Bodrum Belediyesi’ndeki operasyonla ilgili flaş detay! Terör örgütü PKK’nın elebaşı Öcalan’ın avukatlığını yapmış

Muğla'da CHP'li Bodrum Belediyesi'ndeki imar usulsüzlükleriyle ilgili eski belediye çalışanının ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyon ile ilgili ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'nın daha önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptığı ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından Başkan Yardımcısı Kaya'nın HDP ile ilişkisi olduğu tespit edildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadığı öğrenilirken, KOM ekipleri İmar Müdürlüğü'ndeki belge ve evraklar ile bilgisayar kasalarına incelemek üzere el koydu.

Muğla'da Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, CHP'li Bodrum Belediyesi'nde eski bir belediye çalışanını imar usulsüzlükleri ile ilgili ihbarı nedeniyle harekete geçti. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne giren polis ekipleri evrak, belge ve bilgisayar kasalarına incelemek üzere el koydu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi talebi üzerine akşam saatlerinde Bodrum Belediyesi'nde giden 40 kişilik polis ekibinin İmar Müdürlüğü'nü kapatarak tüm kayıtları teker teker inceledi. Polis operasyonu sırasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya ve İmar Müdürü Melike Yapıcı Topuz'un da binada olduğu öğrenildi.

İÇİŞLERİ BAKANI DA BİLGİ ALDI

Aydın'ın Çine ilçesine şehit cenazesi için gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'ya dönüşte gittiği Bodrum Havalimanı'nda Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'ndan bilgi aldı. Operasyonda şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığı öğrenildi. Geçmişte adı sık sık imar yolsuzlukları ile gündeme gelen Bodrum Belediyesi imardan sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'nın daha önce terörist başı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptığı ortaya çıktı. Kaya'nın HDP ile yakın ilişkisinin tespit edildiği öğrenildi. Polis ekipleri Kaya ile ilgili çarpıcı delillere ulaştı.

SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu…